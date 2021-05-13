За четыре месяца 2021 года российские банки выдали 613 тыс. ипотечных кредитов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин со ссылкой на предварительные данные «ДОМ.РФ» и Frank RG.

По словам Хуснуллина, показатели выдачи ипотеки остаются высокими благодаря низким ставкам и действующей программе льготной ипотеки. «Согласно предварительному отчету, за первые четыре месяца 2021 года банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на 1,72 триллиона рублей. При этом более 20% выданных кредитов почти на 430 миллиардов рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%», — отметил он.

Только в апреле 2021 года выдали 195 тыс. кредитов на ипотеку, вдвое больше, чем годом ранее. «За один месяц банки выдали кредиты на 560 миллиардов рублей. По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране», — уточнил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, желающих улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике из-за пандемии.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, однако правительство приняло решение о ее продлении до 1 июля 2021 года. В настоящее время Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.