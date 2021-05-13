Основные фондовые торги в России завершились в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 637,38 пункта. Индекс РТС опустился на 0,07% — до отметки 1 546,93.

«Российский фондовый рынок вечером в четверг продает, негативный внешний фон тут не прошел стороной… От более серьезного снижения рынок удерживают акции гигантов — «Газпрома», «Роснефти» и других», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



Наиболее заметно снизились котировки акций Московской биржи (минус 5,13%), АДР HeadHunter (минус 3,39%), ГДР Mail.ru (минус 3,09%), АДР Ozon (минус 2,54%), обыкновенных акций МКБ (минус 2,48%). Бумаги «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 1,56%, «Полюса» — 0,48%.

В лидерах роста оказались обыкновенные акции ВТБ (плюс 2,63%), «Газпрома» (плюс 1,76%), «РУСАЛа» (плюс 1,6%), группы «ПИК» (плюс 1,42%), СберБанка (плюс 1,33%). Акции «Магнита» подорожали на 0,79%, «Яндекса» — на 0,45%, «Норникеля» — на 0,41%, МТС — на 0,08%.

