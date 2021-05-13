Рубль заметно укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,08 рубля, что на 55 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,4 рубля (минус 73 копейки).



В ходе сессии было проведено 45,3 тыс. сделок с долларом почти на 2,5 млрд долларов и 7,3 тыс. сделок с евро на сумму около 309 млн евро. Диапазоны по курсам составили от 73,81 до 74,65 рубля за доллар и от 89,18 до 90,07 рубля за евро.

«Валютная секция привлекает к себе сегодня повышенное внимание рублевым ралли. Это тем более необычно выглядит, поскольку нефть весь день провела в заметном минусе, а доллар на мировом рынке оставался в сильном положении. Не оставляет ощущение, что кому-то из крупных игроков очень нужна валюта и в интересах отдельных участников рынок «топит» доллар», — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«Вероятно, относительная сила рубля обусловлена притоком средств иностранных инвесторов на фоне ожиданий вероятной встречи президентов России и США», — не исключает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

