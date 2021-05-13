Правительство РФ поддержало законопроект о реформе банкротства юрлиц, разработанный Министерством экономического развития под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, ведомство предложило заменить ряд существующих процедур новой реабилитационной процедурой банкротства, повысить эффективность и независимость арбитражных управляющих, эффективность торгов при реализации имущества и другие изменения. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Новый законопроект позволит расширить практику применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц и введет новую процедуру — реструктуризацию долгов. Также предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедур банкротства — реструктуризацией долгов и конкурсным производством соответственно.

Таким образом, вместо существующих четырех процедур банкротства останется только две.

Кабмин предложил упростить процедуры банкротства Кредитор или должник получит возможность обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов.

«Мы делаем акцент на реабилитации бизнеса, чтобы должник и его кредиторы не боялись обращаться в суд. В суде есть возможность договориться о дисконте или продлить сроки возврата задолженности», — пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, за 2019—2020 годы процент ежегодно вводимых реабилитационных процедур банкротства организаций составляет менее 2%. Только 5% требований кредиторов были удовлетворены, а работники предприятий-банкротов за это время потеряли около 1,5 млрд рублей. Очевидно, что в текущей ситуации реабилитационные процедуры почти не применяются на практике и редко заканчиваются восстановлением платежеспособности должников, отмечают в МЭР.

В случае если ситуацию нельзя будет выправить, предлагается введение процедуры ликвидации, задача которой — максимально быстро вернуть активы в хозяйственный оборот.

Планируется, что ликвидация будет длиться около года.

В рамках ликвидационной процедуры реформа предполагает механизмы предупреждения продолжения убыточной деятельности в ходе конкурсного производства. Кредиторы юрлица-должника будут обязаны прекратить такую деятельность в течение девяти месяцев со дня начала конкурсного производства, иначе они берут на себя риски возможных убытков. Одновременно для обеспечения возможности сохранения потенциально платежеспособного бизнеса вводится возможность его продажи целиком, через реорганизацию в форме выделения. Таким образом, должны быть исключены «затяжные банкротства», когда в течение продолжительного времени предприятие продолжает убыточную деятельность, выводя деньги и накапливая долги.

Минэкономразвития исправило законопроект о банкротстве юрлиц Правки не коснулись, в частности, выбора АУ с помощью балльной системы, снижения минимального числа членов СРО и отсутствия нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков.

Законопроект также направлен на усиление ответственности саморегулируемых организаций за убытки, причиненные ее членами, за счет взыскания с компенсационного фонда в полном размере.

Размер компенсационного фонда СРО также будет изменен. Вместо нынешних 50 млн рублей, вне зависимости от размера бизнеса должника, с которыми могут работать арбитражные управляющие СРО, устанавливаются новые показатели: 50 млн рублей — для участия в процедурах банкротства должников с незначительным объемом активов, 100 млн рублей — средний бизнес, 200 млн рублей — крупный бизнес.

Также в рамках реформы создается механизм назначения арбитражных управляющих с использованием балльной оценки и случайного выбора. Для этого будет создана специальная система — регистр арбитражных управляющих, с оценкой результатов деятельности управляющих за предыдущий период. Эти изменения должны исключить ситуации, когда контролирующие должника лица ставят зависимых от них управляющих с целью затягивания процедуры банкротства и сокрытия имущества.



Также в рамках реформы будет создан маркетплейс — информационная система, предусматривающая возможность раскрытия сведений о будущей продаже активов должника. Это повысит прозрачность процедуры и снизит риски манипуляций на торгах, что возможно при информировании узкого круга покупателей. Сами торги будут проходить по ускоренной схеме за счет применения «качелей» — англо-голландского аукциона. Такая система обеспечит быструю продажу имущества по максимально высокой цене при минимальных расходах на проведение торгов.