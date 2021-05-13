Министерство юстиции России с этого года начнет запуск информационного портала, направленного на оказание первичной бесплатной юридической помощи гражданам. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, передает ТАСС.

«В 2022 году нами будет создана федеральная государственная информационная система «Правовая помощь», ее основным компонентом станет единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи, который будет работать во взаимодействии с единым порталом госуслуг и другими информационными системами», — сообщил министр.

По его словам, с помощью этого портала «можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов».

«В целом портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. Сервис сделаем максимально простым и понятным. Использовать данный портал сможет каждый гражданин», — пообещал министр.



Уже в этом году к новому сервису должны быть подключены первые десять пилотных регионов, сообщил министр. По его словам, новый цифровой сервис призван помочь решить проблему низкой информированности людей, так как «мало кто знает, что положено ему по закону».