Правительство РФ не планирует продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Нет, на сегодняшний день нет», — сказал Решетников, отвечая на вопрос о планах по продлению этих соглашений.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное — не выше 95 рублей. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло — не более 110 рублей.



Правительство России 30 марта продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.