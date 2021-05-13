Динамика отраслевых финансовых потоков в начале II квартала указывает на заметный рост деловой активности по сравнению с предыдущим кварталом в отраслях, ориентированных на внешний и промежуточный спрос. В потребительских и инвестиционных отраслях платежи стабилизировались вблизи уровней предыдущего квартала, свидетельствуя о вероятном возврате роста в отраслях внутреннего спроса на устойчивую среднесрочную траекторию по мере завершения наиболее активной фазы восстановления, указано в сообщении Банка России, который ведет соответствующий мониторинг .

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в апреле вырос по сравнению со средним уровнем I квартала 2021 года на 4%. Отклонение без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления составило 0,3%.

В отраслях, ориентированных на экспорт, в апреле наблюдался рост входящих платежей на 8,5% относительно среднего уровня I квартала 2021 года. Основной положительный вклад внесла крупнейшая отрасль добычи сырой нефти и газа. На фоне постепенного роста объемов добычи нефти и стабилизации мировых цен на нее объем входящих финансовых поступлений превысил средний уровень предыдущего квартала на 20,1%. В конце апреля также наблюдался значительный рост исходящих платежей на фоне увеличения нефтегазовых налоговых отчислений в бюджет.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, объем поступлений в апреле уменьшился на 1,6%. При этом наблюдалось умеренное сокращение платежей в розничной торговле с одновременным ростом в отраслях потребительских услуг. Это может указывать на завершение периода наиболее активного восстановительного роста потребительского спроса при постепенном возвращении части потребительского спроса в услуги по мере ослабления противоэпидемических мер, рассуждают в Центробанке.



В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих потоков вырос за апрель 2021 года на 1,4% относительно среднего значения за I квартал 2021 года. Динамика внутри группы отраслей остается разнородной.