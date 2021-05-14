Курсы доллара и евро двигаются разнонаправленно к рублю почти через час после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 7:52 мск составлял 74,0375 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,5275 рубля (плюс 7,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,0175—74,2475 рубля за доллар и 89,45—89,565 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.