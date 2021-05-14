Участники платежного рынка предлагают ЦБ изменить его регулирование, пишет «Коммерсант» . Речь идет о создании для этого специального института, который в отличие от Банка России сам бы не владел платежной инфраструктурой. Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) представили доклад, посвященный развитию платежного рынка. В нем выделено два основных положения: создание платежных институтов, которые получат функции платежных агентов в расширенном виде, и отдельного регулятора для платежного рынка.

По мнению авторов доклада, в РФ сформировалась запутанная и сложная структура поставщиков платежных услуг, что создает проблемы правоприменения и барьеры для входа на рынок новых игроков. Поясняется, что платежные институты должны стать более функциональной версией платежных агентов с правом самостоятельного приема безналичных платежей, эмиссии и эквайринга платежных инструментов, а также оказания информационных услуг. Как рассказал глава АЭД Виктор Достов, введение платежных институтов упростит получение лицензии для новых игроков.

Для обеспечения честной конкуренции регулировать рынок должна организация, не владеющая платежной инфраструктурой, чтобы избежать конфликта интересов, считают эксперты АЭД. По словам Достова, в случае когда ЦБ владеет платежной инфраструктурой, он вынужден продвигать ее без оглядки на эффективность.

По словам участника рынка, создать такую инфраструктуру, как Национальная система платежных карт или Система передачи финансовых сообщений, мог только регулятор: кроме огромных инвестиций для этого требовался «большой политический вес». Как отмечает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, «регуляторный арбитраж присутствует, и не только в платежной сфере», поэтому акционировать инфраструктуру в перспективе необходимо, «а Банку России должны остаться только регуляторные функции». В любом случае вариант приватизации инфраструктуры, принадлежащей ЦБ, выглядит гораздо более вероятным, чем создание нового регулятора, считает эксперт.