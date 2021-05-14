Доля ипотечных бумаг в пенсионных накоплениях НПФ «Сафмар» в апреле сократилась с 2,2% до 1%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на информацию о структуре портфеля. Согласно данным Мосбиржи, в апреле на торговой площадке прошли две сделки с ипотечными сертификатами участия (ИСУ) ГК-3 на общую сумму 5 млрд рублей. Как рассказывали ранее источники, эти ценные бумаги подлежали выкупу в рамках продажи фонда холдингом семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) группе компаний (ГК) «Регион».

По данным раскрытия портфеля НПФ на 1 апреля, стоимость ценных бумаг оценивалась в 4,8 млрд рублей. По режиму торгов Т+2 ИСУ уйдут с баланса фонда только в мае. В СФИ заявили, что ни сам холдинг, ни структуры промышленно-финансовой группы «Сафмар» не выступали покупателем ИСУ ГК-3. В НПФ «Сафмар» подтвердили, что реализовали ИСУ с баланса фонда.

Также НПФ «Сафмар» направил к выкупу в рамках оферты акции самого СФИ, находившиеся в резерве фонда по ОПС, писал в среду, 12 мая, «Интерфакс» со ссылкой на представителя НПФ. Фонд может получить за этот пакет 5,2 млрд рублей. Как ранее рассказывали источники, также в рамках договора о продаже НПФ «Сафмар» ГК «Регион» у фонда будут выкуплены акции «Русснефти».

Другой актив, который, по мнению новых собственников НПФ «Сафмар», не соответствует стратегии развития фонда, — крупный пакет акций ОВК (9,5%, оценивался в 0,9 млрд рублей) — не вошел в периметр сделки по продаже фонда, рассказывали два источника. По словам одного из них, сейчас управляющие компании фонда постепенно продают акции в рынок, этим может объясняться падение цены акций ОВК с конца марта по 13 мая на 24,5%. Фонд постепенно выходит из активов, не соответствующих видению инвестиционной стратегии нового акционера, осуществляя сделки через управляющие компании в соответствии с установленными законодательством правилами, заявили в НПФ «Сафмар».