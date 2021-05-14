



Для российских пенсионеров необходимо ввести ежегодное единовременное пособие на приобретение средств индивидуальной защиты, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. О своем предложении он рассказал в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова (копия письма есть в распоряжении RT ).



Пандемия COVID-19, которая продолжается более года, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки, отметил в своем обращении депутат.

В особенности обеспечение данными средствами актуально для граждан пенсионного возраста, которые, с одной стороны, наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут быть финансово стеснены в вопросе регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавил, что в целях недопущения злоупотреблений данное пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать данные средства исключительно на установленные цели.