Министерство экономического развития РФ предложило рассмотреть единые подходы к проекту добровольного социального страхования для самозанятых предпринимателей. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Сейчас в России 2,2 миллиона самозанятых, их число постоянно растет. Есть необходимость начать формирование единых подходов к системе социального страхования для этой группы. Этот вопрос межведомственный, нам необходимо обсуждать его с широким кругом участников. Нужно выработать основные инструменты и принципы», — сказала Илюшникова.

Также она отметила, что к обсуждению должны быть привлечены и сами самозанятые, а также страховые организации, органы власти и Общероссийский народный фронт. Кроме того, необходимо изучить существующие практики основных агрегаторов заказов для самозанятых, «таких как Youdo, «Яндекс.Услуги».

«Реализация проекта поможет защитить самозанятых и сформировать систему социальной поддержки для них, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других. На мой взгляд, в этом режиме самозанятый предприниматель должен иметь возможность выбирать как государственную систему социального страхования, так и независимую частную или вообще отказаться от участия в программе, но тогда он должен осознавать, что у него не будет официальной возможности на выплаты больничных, декретных и так далее. Это основной страховой принцип — выплаты есть, когда есть взносы», — пояснила замминистра.

В начале мая в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства за 2020 год председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил беспрецедентные меры поддержки для бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. В число получателей поддержки вошли и самозанятые предприниматели. На сегодняшний день отсутствует единая система социальных отчислений для самозанятых.