Московские власти удалили персональные данные горожан, которые собирали в прошлом году для оформления цифровых пропусков, необходимых для перемещения по городу на личном и общественном транспорте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«Данные удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления», — говорится в сообщении. В мэрии подчеркнули, что представители Роскомнадзора присутствовали при удалении данных.

В департаменте информационных технологий объяснили, что использование пропусков в прошлом году позволило снизить число социальных контактов и сгладить кривую заболеваемости коронавирусом. «Это помогло стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения и дать врачам возможность оказать полноценную помощь каждому заболевшему», — заключили в мэрии.

Оформление цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте было обязательным в столице с середины апреля по начало июня 2020 года. На эту меру столичные власти пошли, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Власти столицы ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

Вслед за Москвой пропускной режим в апреле был введен и в Подмосковье. Действие цифровых пропусков в столице прекратилось 9 июня 2020 года, а в Московской области — 23 мая.