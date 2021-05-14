В последнее время усилился тренд добровольной сдачи банковских лицензий «уставшими собственниками», рассказала в интервью «Коммерсанту» первый заместитель генерального директора «Эксперт РА» Марина Чекурова. По ее словам, сейчас идет процесс отзыва лицензий у банков, которые по разным причинам не были отозваны в прошлом году.

«Сейчас идет процесс отзыва лицензий у банков, которые по разным причинам не были отозваны в прошлом году. Особенно усилился тренд добровольной сдачи лицензий «уставшими собственниками». Они уже не могут поддерживать нормативы достаточности капитала за счет прибыли. Значит, вкладывать деньги в капитал должен акционер, но в какой-то момент он начинает задаваться вопросами — а зачем это нужно и стоит ли продолжать? Акционер может просто бросить бизнес. Это будет означать отзыв лицензии или самоликвидацию, и таких случаев за последние годы становится все больше», — отметила Чекурова.

По ее словам, после 2008 года и до 2012-го лицензии отзывались большей частью за неисполнение нормативов по капиталу, у многих он был «нарисован». «А после — за проблемы, связанные с кредитованием связанных сторон. Этим уже занялась команда Эльвиры Набиуллиной. Если сначала изучали только формальные юридические связи, потом стали заглядывать максимально глубоко, в самую суть», — пояснила Чекурова.

В «Эксперт РА» назвали число банков, которые могут лишиться лицензии Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать рентабельность бизнеса, притом что наращивать клиентскую базу им очень сложно.



