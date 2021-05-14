Важной задачей для России с ее географическим масштабом является сохранение небольших и узкоспециализированных банков, рассказал в интервью «Коммерсанту» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

«Существует экспертное мнение, что России достаточно 200 кредитных организаций, как в Германии. Но там, помимо универсальных банков, много специализированных, значительно больше, чем в России. Для нашей страны с ее географическим масштабом важно сохранить небольшие и узкоспециализированные банки, которые давно и успешно работают в регионах, обеспечивая доступность финансовых услуг для населения и предприятий на локальных рынках. Их деятельность имеет не только экономическое, но и социальное значение», — пояснил он.

По его словам, не стоит забывать, что региональные кредитные организации поддерживают конкурентную среду, необходимую для обеспечения высокого уровня банковского обслуживания. «Немаловажно и то, что благодаря региональным кредитным организациям поддерживается конкурентная среда, которая необходима для обеспечения высокого уровня банковского обслуживания. Сейчас во многих регионах есть дефицит качественных банковских услуг», — подчеркнул Лунтовский.



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Также он рассказал, что ключевую роль в условиях усиливающейся конкуренции играет размер кредитной организации, а не география деятельности. На рынке кредитования населения доля региональных кредитных организаций составляет примерно 7—8%, а на рынке кредитования нефинансовых организаций — чуть менее 6%. На них приходится 8% всех вкладов населения и около 9% остатков на счетах юридических лиц.

«Пандемия оказала влияние на региональные банки, и в 2020 году они уменьшили рыночную долю кредитования населения с 7,6% до 7,1%, нефинансовых организаций — с 5,4% до 5,1%. Больше были потери на рынке вкладов, где доля снизилась с 8,8% до 8,0%, и привлечения средств юридических лиц, где она сократилась с 9,6% до 8,6%. Ключевую роль в условиях усиливающейся конкуренции играет размер кредитной организации, а не география деятельности», — пояснил Лунтовский.