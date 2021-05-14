Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 655,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,68% и равнялся 1 557,39 пункта.

Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Ведущие азиатские площадки вслед за рынками в США демонстрируют уверенное восстановление, прибавляя в пределах 2,4%. Фьючерсы на основные американские индексы показывают рост до 0,6%. На рынке энергоносителей продолжают преобладать продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,6%, торгуясь чуть выше 66,5 доллара за баррель», — поясняет эксперт.

Учитывая внешний фон сегодня утром аналитик ожидает попытку российского рынка перейти к восстановлению, что позволит индексу Мосбиржи вернуться в район 3 650 пунктов. При этом рост будет сдерживать негативная динамика цен на нефть, что выведет в аутсайдеры нефтегазовый сектор. «В ходе сессии преобладание покупок в российских акциях сохранится, что позволит рынку продолжить подъем и закрепиться в диапазоне 3 650—3 700 пунктов», — полагает Зварич.