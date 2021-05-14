Договор займа в ломбарде и залоговый билет с 10 июля 2021 года объединят в один документ, что будет удобнее и потребителям, и самим ломбардам. Такое указание Банка России направлено на регистрацию в Минюст России.

Предусмотрена и новая форма залогового билета, позволяющая учитывать особенности деятельности ломбардов. Залоговый билет будет включать таблицу индивидуальных условий договора потребительского займа, информацию о заложенной вещи, информацию для заемщика о его правах на заложенную вещь и иные сведения.

Указание также предусматривает возможность оформления ломбардами залогового билета в электронном виде, что будет способствовать развитию дистанционных услуг в этом сегменте финансового рынка.