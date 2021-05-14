На инвестиционном портале Москвы заработал сервис для предпринимателей «Навигатор мер поддержки» . Он позволяет быстро и удобно узнавать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня пользователям инвестпортала доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты. Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис — «Навигатор мер поддержки». Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно — с учетом выбранных фильтров, профиля компании, сферы деятельности и других параметров», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Воспользоваться сервисом могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки ― зарегистрированные пользователи (речь идет только о мерах, представленных на инвестпортале). В навигаторе также есть информация о видах помощи, для получения которой невозможно подать заявку в онлайн-формате или же нужно сделать это на сайтах других ведомств. Для таких случаев приведены подробные инструкции.

Чтобы узнать о доступных мерах поддержки, пользователю нужно выбрать параметры на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля, транспорт, культура, спорт или другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный), ее тип (финансовая или нефинансовая помощь). Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки — аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список.

