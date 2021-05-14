Регионы смогут получить новые бюджетные кредиты без погашения займов, предоставленных в 2020 году, говорится в сообщении Кабмина. Это касается кредитов, которые выдаются на срок до 240 дней, так называемых коротких займов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов. Одной из таких мер станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Эти кредиты будут пролонгированы до 2029 года включительно.

Постановлением исключаются требования о погашении таких кредитов, что было необходимым условием для получения новых займов в 2021 году. Изменения, которые позволят пролонгировать сроки погашения кредитов до 2029-го, будут внесены в бюджетное законодательство в ближайшее время.