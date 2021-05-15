Чтобы получать больше денег, нужно постоянно учиться и повышать квалификацию. Такое мнение в ходе открытого опроса сервиса по поиску работы SuperJob высказал каждый третий россиянин.



На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% — работать больше и лучше, 13% — проявлять целеустремленность и инициативу. 12% россиян уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.

Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% опрошенных советуют осваивать новую профессию, по 3% респондентов — искать подработку или заводить полезные связи.

Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%.

А 19% опрошенных дали другие советы, среди них — развивать желание зарабатывать, быть коммуникабельным, активным, мобильным и даже переехать в другой город.