Программой детского туристического кешбэка смогут в том числе воспользоваться обладатели социального сертификата на путевку в детский лагерь. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании Минпросвещения с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

«Отмечу, что кешбэк смогут получить и те родители, у которых на руках уже есть сертификат на льготный детский отдых. Например, семья получит возврат половины той суммы, которую оплатит сама, то есть если путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей, у родителей на 10 тысяч рублей есть социальный сертификат, оплатив оставшиеся 10 тысяч картой «Мир», на карточку им вернется 50% — 5 тысяч рублей», — сказала Догузова.

Ранее сообщалось, что Ростуризм предлагает в рамках программы туристического кешбэка для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября 2021 года.