Программой детского туристического кешбэка смогут в том числе воспользоваться обладатели социального сертификата на путевку в детский лагерь. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании Минпросвещения с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

«Отмечу, что кешбэк смогут получить и те родители, у которых на руках уже есть сертификат на льготный детский отдых. Например, семья получит возврат половины той суммы, которую оплатит сама, то есть если путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей, у родителей на 10 тысяч рублей есть социальный сертификат, оплатив оставшиеся 10 тысяч картой «Мир», на карточку им вернется 50% — 5 тысяч рублей», — сказала Догузова.

Ранее сообщалось, что Ростуризм предлагает в рамках программы туристического кешбэка для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября 2021 года.

Программу детского туристического кешбэка могут провести до 15 сентября 2021 года

Согласно проекту постановления правительства РФ, за детский отдых предлагается возмещать 50% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.