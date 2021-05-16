Банк «Левобережный» предлагает открыть счета группе компаний по цене одного бизнес-пакета расчетно-кассового обслуживания (РКО). Клиентам, которым нужно открыть сразу несколько расчетных счетов на связанные компании, устанавливается специальный групповой тариф на три месяца, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Юридические лица и ИП, входящие в группу компаний, при открытии двух и более счетов могут приобрести один бизнес-пакет РКО на всех. Пользоваться комплексом услуг смогут все компании группы, а абонентская плата в течение трех месяцев будет взиматься только с одной. В случае исчерпания месячных лимитов в рамках пакета можно будет докупить услуги по РКО по стандартным тарифам. Через три месяца после открытия счетов счетчики станут раздельными, каждой компании группы нужно будет приобретать свой бизнес-пакет», — поясняется в релизе.

Акция проходит до 1 июля 2021 года и распространяется на пакеты «Все включено» и «Стабильный».



Помимо этого, в банке «Левобережный» действуют льготные условия для компаний, зарегистрированных менее года назад, — скидка 50% на любые бизнес-пакеты РКО на протяжении трех месяцев с даты открытия первого счета.

Открыть расчетный счет для юридических лиц и ИП можно дистанционно или лично в офисе банка.