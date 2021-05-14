Минфин РФ в 2021 году ожидает исторического рекорда объемов привлечения по региональным облигациям в размере почти 800 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов, выступая в рамках круглого стола Совета Федерации по теме «Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы».

«Рынок субфедеральных ценных бумаг динамично развивается, и в 2021 году ожидается исторический рекорд объемов привлечения по региональным облигациям в размере почти 800 миллиардов рублей», — приводятся его слова в сообщении Минфина.

Максимов также рассказал, что в текущем году Минфин разработает и разместит на официальном сайте методические рекомендации для субъектов по осуществлению заимствований на финансовых рынках, которые нацелены на помощь регионам при выпуске ценных бумаг.