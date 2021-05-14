Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости стоимостью до 1 млн рублей будет не нужно. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предусматривается отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 тыс. либо 1 млн рублей) над соответствующими доходами», — говорится в пояснительной записке к документу.

Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными Сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие.

По действующему законодательству россияне при продаже жилья должны подать декларацию и заплатить налог в случае получения прибыли от сделки, если владеют объектом меньше минимального срока, который составляет пять лет или три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).

Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, составляет 1 млн рублей, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тыс. рублей.