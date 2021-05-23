

ОТП Банк представляет новый кредит «Большие возможности» для клиентов, которым необходима крупная сумма наличных. Его можно оформить на суммы от 600 тыс. до 3 млн рублей со ставкой от 7,5%, срок — до пяти лет. Заявка на кредит оформляется без залога и поручителей.

Совкомбанк изменил условия по программе «Рефинансирование ипотечного кредита». Теперь заемщики могут рефинансировать не только ипотеку, но и кредиты других банков на любые цели, выданные под залог имеющейся в собственности недвижимости. Заявку на рефинансирование можно подать дистанционно на сайте банка или обратиться в любое отделение.

Банк «Ренессанс Кредит» проводит акцию по потребительскому кредитованию «Успевай — снижай», в рамках которой клиенты получат возможность снизить процентную ставку своего кредита наличными на 1 процентный пункт. В акции не принимают участие лица, получившие положительное решение по кредиту в период проведения акции, но не оформившие его и повторно оставившие заявку на кредит. А также те клиенты, по кредитным договорам которых ранее были просроченные задолженности.

СберБанк снимает ограничения по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Кредит выдается на срок от года до 20 лет. Максимальная сумма — 10 млн рублей, минимальная — 500 тыс. Процентная ставка — от 10,4%. Банк расширяет список потенциальных заемщиков: теперь получить такой кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства.