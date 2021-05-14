Банк России установил официальные курсы валют с 15 мая.

Курс доллара понизился на 35,98 копейки, составив 73,9968 рубля (74,35 рубля на 14 мая). Курс евро снизился на 30,94 копейки, до 89,6249 рубля (89,93 рубля на 14 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:01 мск стоил 89,64 рубля (плюс 2 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,84 до 74,25 рубля за доллар и от 89,4 до 89,75 рубля за евро.