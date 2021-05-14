В I квартале текущего года в России зарегистрировано 843,2 тыс. ипотечных сделок, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

«За первый квартал текущего года Росреестр зарегистрировал 843,2 тысячи ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года — 663,6 тысячи. В сравнении с 2020 годом спрос на ипотеки вырос на 18% (первый квартал 2020 года — 713,7 тысячи)», — цитирует агентство замруководителя Росреестра Елену Мартынову.

В марте 2021 года было зарегистрировано 339,4 тыс. ипотечных займов. Рост по сравнению с мартом 2020 года составил почти 22%. Лидерами по числу ипотечных займов в I квартале стали Московская область (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.), Краснодарский край (51,2 тыс.), Санкт-Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).

Растет количество сделок на вторичном рынке. За I квартал зарегистрировано 820,5 тыс. сделок, что выше аналогичных показателей предыдущих лет: 2020 год — 716,6 тыс., 2019-й — 681,6 тыс.

Наибольший спрос на вторичном рынке недвижимости, по данным Росреестра, наблюдается в Краснодарском крае (49,1 тыс.), Москве (35 тыс.), Свердловской области (32,7 тыс.), Московской области (31,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (26 тыс.).

В марте ведомство зарегистрировало 335,5 тыс. договоров купли-продажи, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Мартыновой, положительная динамика связана в том числе с технологическими решениями Росреестра. «Сегодня у заявителей есть возможность оформить электронную ипотеку в максимально короткие сроки. Востребованность услуги в сравнении с прошлым годом увеличилась в четыре раза», — отметила она.