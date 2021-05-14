«Сбер» запускает SmartSpeech — новый сервис, который позволит бизнесу без специального оборудования подключать речевые технологии. До конца года доступ к сервису, разработанному командой SberDevices, будет бесплатным, подчеркивается в релизе СберБанка.

Как поясняют в «Сбере», SmartSpeech можно использовать на сайтах, в приложениях или «умных» устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода. Также используемые в сервисе технологии синтеза и распознавания речи применяются для создания интерактивного голосового меню и автоответчика, что оптимизирует работу кол-центров. Сервис сам распознает и синтезирует речь, а также способен использовать «подсказки», помогающие максимально точно понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации.

SmartSpeech используется и в самом СберБанке: например, он является основой в семействе виртуальных ассистентов «Салют». Он же позволяет узнать баланс банковской карты по номеру 900 в любое время суток без ожидания оператора.

«Одна из задач бизнеса, которая может быть решена с применением SmartSpeech, — быстро, эффективно и малозатратно решить вопрос, с которым обращается клиент. Звонящий говорит, какая услуга ему нужна, и либо сразу попадает на нужного оператора, либо получает ответ от робота. Уникальные модели распознавания тишины и шума, способность определять конец высказывания и эмоции собеседника позволяют сделать взаимодействие с роботом живым и эмпатичным, а обучение акустических моделей на большом объеме данных помогает качественно распознавать речь даже во время телефонного разговора», — отмечается в релизе.

В «Сбере» уточняют, что заранее записывать «живую» речь не придется: достаточно загрузить текст, и робот сам прочтет его вслух. Сервис уже предлагает несколько голосов, а их библиотека продолжает расширяться.

Компаниям, желающим протестировать SmartSpeech, предоставляется программный интерфейс (API) для подключения и использования речевых сервисов в своих продуктах. «API использует протоколы HTTP и gRPC, поэтому код можно очень быстро встроить практически в любую систему. Использование HTTP REST и gRPC API удобно, когда у бизнеса есть собственная интеграция, например собственный клиент для телефонной платформы. Если же необходимо сделать интеграцию TTS API для сайта или приложения, HTTP — самый простой и быстрый вариант выполнения этой задачи», — говорится в релизе.



Там также дается ссылка для оформления заявки на услугу.