Объем страховых премий «СОГАЗа» составил 387 млрд рублей, сообщили в группе компаний.

Активы «СОГАЗа» впервые в истории превысили 1 трлн рублей (+24,2%), чистая прибыль по МСФО за 2020 год составила 46,7 млрд.

По итогам 2020 года, как и годом ранее, наибольшую долю в портфеле группы заняло страхование от несчастных случаев — сборы по этому направлению составили 95,3 млрд рублей, что на 17,3% больше показателя за 2019 год. На втором месте — страхование имущества, сборы по которому увеличились до 78,7 млрд рублей (+5,8%).

В тройку крупнейших направлений бизнеса группы по итогам 2020 года вошло страхование жизни, опередившее добровольное медицинское страхование (ДМС): сборы по этому направлению выросли до 75,9 млрд рублей (+24,8%). В свою очередь сборы по ДМС остались примерно на уровне 2019 года и составили 66,6 млрд рублей.

На 20,4% до 15,3 млрд рублей выросли сборы по обязательному государственному личному страхованию, на 6,8% до 12,7 млрд рублей — по автокаско, на 2% до 11,3 млрд рублей — по ипотечному страхованию. Существенный рост сборов по итогам 2020 года также зафиксирован в обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (+13,6%, до 1,5 млрд рублей).

Совокупные страховые выплаты «СОГАЗа» за 2020 год достигли 133,6 млрд рублей. Коэффициент убыточности с учетом косвенных расходов на урегулирование убытков по итогам 2020 года составил 69,8%.

Обязательства по договорам страхования выросли до 604,7 млрд рублей (+25,6%). Объем собственных средств увеличился до 234,6 млрд рублей (+20,4%). Фактический размер маржи платежеспособности достиг 169,6 млрд рублей (+28,9%).