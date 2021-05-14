«Европлан» планирует разместить по открытой подписке выпуск облигаций серии 001Р-02. Предполагаемый объем размещения — не менее 7 млрд рублей.

Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 мск 19 мая, следует из сообщения лизинговой компании. Предварительная дата начала размещения — 21 мая 2021 года.

Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 тыс. рублей. «Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — три года (1 092 дня), дюрация — около двух лет. Купонный период — 91 день», — указано в релизе.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплаты купонов с пятого по 12-й будет погашено по 12,5% от номинала.

«Ориентир доходности — не выше 240 базисных пунктов к значению g-curve на сроке два года», — сообщает эмитент.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, «ВТБ Капитал», СКБ-Банк, Тинькофф Банк. Агент по размещению — Совкомбанк.



«Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов», — подчеркивают в «Европлане».