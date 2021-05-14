С 1 июля 2021 года генеральным директором компании «МегаФон» станет Хачатур Помбухчан, сообщается в релизе компании. Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров компании для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров.

«Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию «МегаФона», вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании», — пояснил председатель совета директоров компании Иван Стрешинский.

Компанию Yota возглавит Саид Мунаев Генеральным директором Yota с 20 апреля назначен Саид Мунаев, в течение двух лет занимавший позицию операционного директора компании.

В релизе отмечается, что действующий глава компании Геворк Вермишян войдет в состав совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов.

Хачатур Помбухчан в «МегаФоне» с 2020 года, сначала — в качестве члена совета директоров, позже — в качестве исполнительного директора компании. Занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком». Ранее был членом совета директоров ООО «Городской супермаркет» — сети «Азбука вкуса» (2018—2019 годы), финансовым директором ПАО «Магнит» (2008—2018 годы), в 2018 году возглавил компанию.