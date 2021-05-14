У регионов появится возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы.

Корректировка позволит субъектам РФ получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу. Минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

Таким образом, реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет проходить ускоренными темпами.

Выступая с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе, Михаил Мишустин отметил, что расселение аварийного жилья идет опережающими темпами. Так, в 2020 году квартиры получили почти 130 тыс. человек.

Говоря о строительной отрасли в целом, Мишустин напомнил, что пандемия стала для нее серьезным вызовом. Тем не менее впервые за много лет индустрия пережила кризисные явления без потерь.

«Удалось ввести свыше 80 млн квадратных метров жилья. Это показатель, сопоставимый с 2019 годом», – цитируют главу правительства в сообщении.

По его словам, избежать банкротства застройщиков удалось благодаря прорыву в регулировании и развитию ипотечных программ.