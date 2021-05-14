Фондовые торги в России завершились в пятницу незначительным ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил символические 0,01% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 637,6 пункта. Индекс РТС повысился на 0,13% — до отметки 1 548,93.

В лидерах роста котировок — АДР Ozon (плюс 2,97%), HeadHunter (плюс 2,87%), бумаги Polymetal (плюс 1,32%), обыкновенные акции ФСК ЕЭС (плюс 1,05%), «РУСАЛа» (плюс 1,04%). Акции «Газпрома» повысились в цене на 0,66%, «Магнита» — на 0,59%, «Яндекса» — на 0,56%, «Полюса» — на 0,55%, МТС — на 0,2%.

Наиболее заметно потеряли в цене обыкновенные акции группы «ПИК» (минус 4,89%), Московской биржи (минус 2,49%), ЛСР (минус 2,1%), ГДР группы TCS (минус 2%), обыкновенные акции ВТБ (минус 1,51%). Акции СберБанка подешевели на 1,32%, Mail.ru — на 0,28%, «Норникеля» — на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,01%.



«Активность на российском фондовом рынке в пятницу вечером угасла… После ралли прошлой недели у инвесторов так и не нашлось сил для продолжения бурных покупок», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее подсчетам, за четыре торговых дня рублевый индикатор (индекс Мосбиржи) снизился на 0,1%, а валютный индекс (индекс РТС) за укороченную неделю вырос на 0,3%.



Комментируя ситуацию на рынке в целом, аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов указывает, что «мировые площадки окончательно развернулись к росту» (эксперт поясняет, что «аппетит к риску у инвесторов повысился после заявления представителя ФРС Кристофера Уоллера о том, что ускорение инфляции не приведет к преждевременному ужесточению монетарной политики регулятором»), а «нефть вышла из просадки».

