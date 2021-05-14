Рубль немного укрепился к доллару и ослаб к евро по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,99 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,83 рубля (плюс 38 копеек).



В ходе сессии было проведено 35,3 тыс. сделок с долларом на 2 млрд долларов и 4 тыс. сделок с евро на 185 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,72—74,25 рубля за доллар и 89,4—89,88 рубля за евро.

«Доллар к рублю снижается, а евро растет, отражая динамику пары евро/доллар на внешних площадках», — объясняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Некоторую слабость рубля, наблюдаемую сегодня, можно объяснить фактором пятницы, когда многие участники предпочитают уходить в инвалюте на выходные, опасаясь реализации в этот период каких-либо рисков. Тем более что ситуация на мировых рынках остается неопределенной, а текущий рост может оказаться всего лишь коррекцией перед очередной волной падения», — рассуждает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Развивающиеся валюты в пятницу не демонстрируют единой динамики, однако некоторые активно укрепляются благодаря устойчивому снижению доллара», — добавляет он.

«Валютная секция держится в относительном равновесии, но рубль до сих пор смотрится избыточно перекупленным», — считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

