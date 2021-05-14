Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ответственности организаций финансового рынка за непредставление или представление неполной информации о клиентах в Федеральную налоговую службу. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ, уточняет ТАСС.

Законопроектом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

Законопроектом предусматривается взыскание штрафа с клиента организации финансового рынка — физлица в размере 20 тыс. рублей, с клиента организации финансового рынка — юрлица в размере 50 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. Наибольший штраф для участников финансового рынка — за непредставление информации о клиентах-нерезидентах — может составить 300 тыс. рублей.



Документ направлен на реализацию рекомендаций глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.