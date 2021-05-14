Минфин России в рамках реализации послания президента разработал комплексные изменения, расширяющие субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к закупкам государственных компаний и корпораций. Изменения направлены на дополнительную поддержку субъектов МСП за счет увеличения доли закупок заказчиками по закону № 223-ФЗ, отмечается в релизе ведомства.

В частности, Минфин предлагает увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов МСП с 20% до 30% от годового объема закупок заказчиков.

В России предложили увеличить квоту закупок у малого бизнеса до 30% Это предложил президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

Также речь идет об увеличении количества заказчиков, которые обязаны достигать этой минимальной доли закупок. Так, предлагается распространить обязательство на всех заказчиков по 223-ФЗ (вместо отдельных категорий, как это предусмотрено в настоящее время).



Кроме того, предлагается внедрить электронный документооборот через единую информационную систему в сфере закупок между Корпорацией МСП и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП осуществляет процедуры оценки и мониторинга соответствия установленной минимальной доле закупок у субъектов МСП.