Федеральная антимонопольная служба России и операторы связи разрабатывают меры для борьбы со спам-звонками. Об этом сообщили в ФАС, подчеркнув, что специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности.

На площадке ведомства состоялось заседание рабочей группы ФАС и операторов сотовой связи. В мероприятии приняли участие представители крупнейших операторов связи в России: МТС, «Т2 Мобайл» (бренд Tele2), «Ростелекома», «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Ключевой темой заседания стало обсуждение защиты абонентов от получения нежелательной информации. «В настоящее время абоненты все чаще сталкиваются с получением рекламы, поступающей на телефоны без их согласия, — констатируют в антимонопольном ведомстве. — Это касается и роботизированных звонков, которые так раздражают потребителей. В 2020 году ФАС России рассмотрела 16 тыс. заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства. Свыше 3 тыс. от общего числа нарушений пришлось именно на спам-звонки».

В ФАС подчеркнули, что ведомство видит необходимость в ответных мерах. «В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов», — сообщили в антимонопольной службе.