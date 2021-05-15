Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.

WhatsApp в январе обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных материнской корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее «семейством приложений» необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Это вызвало широкий резонанс у пользователей WhatsApp и их достаточно массовый переход в другие мессенджеры, после чего компания перенесла внедрение нового соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы пользователи смогли в «удобном для них темпе» ознакомиться с обновлениями и принять их.

Согласно информации на сайте компании, размещенной 11 мая, в течение нескольких недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и «начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление». Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.

Пользователь, получивший неотклоняемое напоминание и не согласившийся на новое соглашение, лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.

Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление соглашения не принять, аккаунт удален не будет.