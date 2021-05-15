Прокуратура Кипра дала распоряжение полиции провести расследование выявленных в ходе предварительной проверки нарушений при предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции — так называемых золотых паспортов, сообщает агентство Reuters.



Соответствующая программа действовала на Кипре с 2007 по 2020 год. По информации агентства, за это время гражданство государства — члена ЕС, предоставляющее право свободно жить и передвигаться на территории содружества, получили более 6,7 тыс. человек, часть из которых, как отмечается, выходцы из России.

С 1 ноября 2020 года Кипр решил отказаться от выдачи «золотых паспортов», поскольку целый ряд процедурных недостатков был обнаружен как в ходе собственного расследования национальных регуляторов, так и по результатам анализа Европейской комиссии.

Тогда же по поручению президента республики Никоса Анастасиадиса была образована специальная комиссия, которая должна была изучить все случаи предоставления гражданства в обмен на инвестиции за время существования программы на предмет возможных нарушений.

В апреле этого года специальная комиссия опубликовала промежуточный отчет, в котором утверждается, что около половины всех выданных «золотых паспортов» получили люди, не отвечающие критериям инвестиционной программы, и именно эти случаи, как отмечается в материале, будут проверены правоохранительными органами Кипра в первую очередь.

Также в докладе рекомендуется аннулировать уже предоставленное гражданство в 66 случаях, указывает агентство.

В октябре 2020 года Европейская комиссия направила властям Кипра и Мальты письмо с официальным уведомлением о нарушении ими законодательства содружества из-за особенностей̆ их программ предоставления гражданства в обмен на инвестиции.