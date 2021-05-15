Российские регионы и муниципалитеты получили возможность размещать на Московской бирже «зеленые» облигации, говорится в сообщении торговой площадки.

«21 мая 2021 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской биржи. Новые правила листинга позволяют включать в сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив», — говорится в релизе.

Для включения облигаций в сектор устойчивого развития необходима независимая внешняя оценка соответствия выпуска облигаций или финансируемых с его помощью проектов принципам или стандартам International Capital Market Association (ICMA) или Climate Bonds Initiative (CBI) в области экологии и «зеленого» или социального финансирования.

Эмитент «зеленых» или социальных облигаций обязан публиковать отчет об использовании привлеченных средств на заявленные ESG-проекты, включая информацию об этапах их реализации на протяжении всего срока обращения бумаг. Такой отчет должен проходить ежегодную независимую оценку на предмет соответствия международным принципам и стандартам в области экологии и «зеленого» и социального финансирования. Эмитенты также обязаны публиковать политику по привлечению средств на финансирование ESG-проектов, на которую может быть выдана независимая внешняя оценка.

Первым эмитентом «зеленых» облигаций среди субъектов России может стать Москва, которая планирует в мае размещение на Мосбирже облигаций в секторе устойчивого развития. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, будут направлены на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.

Сектор устойчивого развития создан на Мосбирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. Сегодня в секторе обращаются 15 выпусков «зеленых» и социальных облигаций общим объемом эмиссии 51 млрд рублей.

