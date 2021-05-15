Правительство РФ одобрило проект об оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, сообщается на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», доработав в части возможности предоставления Минфином России в 2021 году бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, без учета показателя уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ, и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.



Отмечается, что проект разработан в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию, а также предложений парламента и Счетной палаты.

