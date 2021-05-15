Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию «Больше бонусов с Единой картой петербуржца», сообщает пресс-служба кредитной организации. Всем новым клиентам, которые закажут Единую карту петербуржца до 31 декабря 2021 года (включительно), банк начислит 1 000 приветственных бонусов. Бонусами можно компенсировать оплату проезда в Петербургском метрополитене и полную стоимость покупок у партнеров программы лояльности «Ярко».

«При оплате проезда ЕКП цена поездки существенно снижается, а при списании бонусов поездка фактически становится бесплатной», — отмечается в релизе.

ЕКП объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «Мир», проездной билет, бонусную и дисконтную карты. Также ЕКП содержит персональные данные владельца: фотографию, дату рождения и номер СНИЛС, на карту можно записать усиленную квалифицированную цифровую подпись.

Держатели ЕКП получают доступ к двум программам лояльности. За оплату картой банк «Санкт-Петербург» начисляет бонусы «Ярко» в размере 0,5—5% от потраченной суммы и до 18% за покупки у партнеров. Накопленными бонусами можно возмещать 100% от стоимости покупок у партнеров. Кроме того, владелец карты может участвовать в программе лояльности от Национальной системы платежных карт с начислением кешбэка за покупки. Дополнительно держателям ЕКП предоставляется возможность обменивать баллы, полученные за активное участие в городской жизни, на поощрения от партнеров проекта, например, на билеты в музеи и театры, сертификаты на путешествия, доступ к электронным библиотекам и кинотеатрам и много другое. При обработке операций по ЕКП используются уникальные и независимые российские технологии, полностью соответствующие мировым стандартам безопасности.