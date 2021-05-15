«Аэрофлот» запустил масштабную программу поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба компании. Первые 10 тыс. пассажиров — участников программы «Аэрофлот Бонус», прошедших вакцинацию в период действия акции и совершивших перелет, смогут получить 10 тыс. миль на счет.

Всего в рамках программы «Мили вакцинации» участникам будет начислено 100 млн миль.

Программа «Мили вакцинации» реализуется в период с 15 мая 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2021 года или до израсходования выделенного лимита миль.



Принять участие в акции «Мили вакцинации» смогут участники программы «Аэрофлот Бонус» старше 18 лет (за исключением работников «Аэрофлота»).

В соответствии с правилами программы, первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации.

В целях участия в акции сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных пассажиру необходимо предъявить до совершения полета в офисе собственных продаж/представительстве «Аэрофлота» или в электронном виде через форму обратной связи на сайте авиакомпании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После совершения перелета мили будут начислены автоматически.

Компания разработала также специальную программу поощрения вакцинации для персонала, в том числе для членов летных и кабинных экипажей. Каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, компания предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.