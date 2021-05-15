Компания МТС в рамках программы обратного выкупа (buy back) приобрела еще 1,9 млн своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Акции приобрела компания «Бастион» («дочка» МТС). Купленные бумаги составляют 0,09% уставного капитала МТС.



Всего с начала запуска этой программы «Бастион» приобрел 23,1 млн обыкновенных акций МТС, в том числе 7,5 млн (на сумму 2,4 млрд рублей) — у АФК «Система». Суммарно выкупленные акции составляют 1,14% уставного капитала оператора.

Совет директоров компании 18 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций МТС, в том числе представленных в виде ADS, на общую сумму до 15 млрд рублей до конца года. Программа начала действовать 30 марта. Согласно ее параметрам, часть средств будет направлена на выкуп акций с открытого рынка, а остальные средства будут пропорционально направлены на выкуп акций у АФК «Система», но так, что в результате реализации программы эффективная доля группы АФК в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.



В начале декабря МТС уже завершили предыдущую сходную программу buy back, также объемом 15 млрд рублей. Программа начала действовать 31 марта 2020 года. В итоге половина средств была направлена на выкуп бумаг у «Системы», а остальные деньги — на выкуп акций с открытого рынка.