До конца текущего года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении Кабмина.



«Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», — уточняет пресс-служба правительства.

Сведения, содержащиеся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Поэтому, к примеру, чтобы собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля, нужно потратить немало времени и сил. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами, а значит, и сам процесс оказания гражданам тех или иных услуг.

Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость.

Оператором новой платформы назначено Минцифры.