Правительство и ЦБ договорились о перенастройке финансового рынка ради обеспечения притока инвестиций в экономику, они утвердили дорожную карту по повышению доступности финансирования для инвестпроектов, пишет «Коммерсант» . План предусматривает развитие долевых (акционерных соглашений, привлечения средств за счет биржевых и краудинвестинговых платформ), долговых (расширение круга инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капвложений — СЗПК) и гибридных инструментов (конвертируемые облигации, договоры конвертируемого займа). Для привлечения к финансированию проектов новых инвесторов власти предлагается смягчить требования к инвесттовариществам, а также вовлечь в участие в инвестбуме физлиц.

Донастройка финансовой системы понадобилась правительству для перезапуска инвестцикла: к 2030 году объем инвестиций должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом. Власти указывали, что рост должны обеспечить именно частные капвложения. Для их стимулирования правительство уже развернуло систему поддержки (СПИК 2.0, СЗПК, инвестстандарты в регионах и меры дерегулирования). Развитие финансовых инструментов, по оценкам правительства, обеспечит рост вложений в инвестпроекты до 9—10 трлн рублей ежегодно, что в полтора раза больше показателей 2020 года.

Белоусов: рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1% Он отметил, что правительство и ЦБ сформировали дорожную карту стимулирования инвестиций, что позволит увеличить их к 2024 году в 1,5 раза.

Эксперты и бизнес положительно оценивают перспективы вовлечения финансового рынка в инвестбум. По их словам, это первый за всю новую историю системный подход к созданию механизмов и стимулов для вовлечения и поддержки инвестиционной активности частного бизнеса с учетом сложившихся в стране реалий инвестклимата. Также эксперты призывают учесть особенности корпоративного управления в публичных акционерных обществах: для них недопустимо увеличивать разрешенную долю привилегированных акций в уставном капитале, иначе возможен конфликт интересов.

Как пояснил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, союз активно участвовал в подготовке дорожной карты. Но есть и ряд мер, которые не вошли в нее, в частности в налоговой сфере, например в сфере цифровых финансовых активов, добавил он. В дополнительном обсуждении нуждается идея создания третейского суда по ГЧП, пояснил Шохин.