Росфинмониторинг и ЦБ выступили против идеи использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг, пишет «Коммерсант» . Росфинмониторинг указал, что использование этого документа возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора, подтверждающего личность клиента. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в водительском удостоверении содержатся не все сведения, указанные в антиотмывочном законе (115-ФЗ). Таким образом, оно не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность, пояснили там. С этим согласны и в ЦБ: регулятор ссылается на законодательство, согласно которому водительское удостоверение не относится к документам, удостоверяющим личность, а лишь к подтверждающим право на управление транспортом.

Эксперты согласны с регуляторами. По словам председателя правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, использовать водительское удостоверение в качестве полноценной замены паспорта для идентификации банковских клиентов — избыточная и рискованная мера. Упрощенная идентификация дает доступ лишь к некоторым низкорискованным банковским операциям, пояснила она, именно поэтому там предполагаются облегченный перечень документов для установления личности, а также возможность их дистанционной подачи без присутствия в банке.

В Национальном совете финансового рынка считают удобным использование водительских прав как способа удостоверения личности, но готовы учесть замечания регуляторов. Как пояснил председатель совета Андрей Емелин, использование любого документа, идентифицирующего личность, должно быть в первую очередь удобно клиенту, банкиры смогли бы использовать существующую базу МВД для проверки удостоверения.