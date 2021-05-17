Обычно снижение цен на отели после майских праздников в России составляет 30%, но в 2021-м они опустились в лучшем случае на 10—20%, а некоторые гостиницы и вовсе не стали корректировать стоимость номеров, пишут «Известия» . Как заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), отдых в России сейчас пользуется огромным спросом, поэтому отельерам незачем делать скидки, они сами — пострадавшие, поскольку потери из-за пандемии компенсируются не скоро.

После майских праздников цены на российские курорты снизились, но несильно: в Краснодарском крае — примерно на 20%, а в Крыму — лишь на 10%, сообщил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян. По его словам, связано это с тем, что закрыты границы и российские туристы, привыкшие отдыхать в Греции, Турции, на Кипре, вынуждены ехать на черноморское побережье. Понимая это, отельеры не торопятся снижать цены. По сравнению с майскими праздничными заездами цены на отдых в Краснодарском крае снизились на 10—12%, сообщил представитель туроператора «TUI Россия». Там подчеркнули, что удешевление касается только конца весны, на летний период ценник растет: по сравнению с 2019 годом он уже выше на 10—15%. Особенно придется переплатить тем, кто планирует свой отпуск в последний момент. В мае, например, туристам, которые не забронировали свой отдых заранее, он обошелся на 7—43% дороже, рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

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Авиабилеты на вторую половину мая в популярные туристические города подешевели в среднем на 30%, сказали в Aviasales. Так, средняя цена авиабилетов туда-обратно в Ставрополь упала на 27% до 7 тыс. рублей, в Геленджик — на 23% до 8 тыс. рублей, в Калининград — на 17% до 8 тыс. рублей.

В отличие от российских курортов зарубежные с окончанием майских праздников преимущественно снизили цены. Так, Египет подешевел примерно на 50%, что связано с расширением географии перелетов: добраться туда теперь можно не только из Москвы, но и из ряда регионов, рассказал Мкртчян. Он отметил, что Эмираты после майских праздников подешевели на 20—25%, но это связано по большей части с наступлением низкого сезона: после 15 мая там слишком жарко. О снижении цен на отдых в Египте и ОАЭ на определенные даты на 30—40% сообщили и в компании «Интурист».

Сезонное повышение цен на пиковые даты происходит ежегодно и вызвано дефицитом качественной современной туристической инфраструктуры, сообщили ранее в Ростуризме, отвечая на вопрос, будут ли регулироваться цены на российских курортах. Ведомство находится на постоянной связи с Росстатом и Минэкономразвития по вопросу мониторинга цен на туристические услуги, а также само проводит выборочный мониторинг цен. В ФАС России на запрос издания ранее пояснили, что «сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу».