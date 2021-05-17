Курсы доллара и евро к рублю демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 8:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,05 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени — 89,8 рубля (минус 7 копеек).



Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,95—74,14 рубля за доллар и 89,54—89,99 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.