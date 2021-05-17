После консультации с Минпросвещения ЦБ намерен оценить целесообразность издания рекомендаций для банков по надлежащей практике обслуживания несовершеннолетних, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу регулятора. С предложением ввести «родительский контроль» за финансами подростков в ЦБ обратился «Народный фронт». В письме говорится, что, ссылаясь на банковскую тайну, банки отказывают законным представителям подростков в предоставлении информации об операциях по их счету. Кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ, в которой указано, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. Таким образом, они приравнивают банковский вклад и счет, сказано в документе.

Подобный подход позволяет банкам открывать карты несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, уверены в ОНФ. Кредитные организации со ссылкой на банковскую тайну отказывают родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях, а как результат — возможности предупредить необдуманные поступки или даже нарушения закона как со стороны ребенка, так и в отношении него, отмечено в письме. Всех недовольных банки направляют в суд, уточнили в ОНФ. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, по российским законам граждане до 18 лет — частично дееспособные, поэтому их интересы в полиции, суде и так далее должны защищать их родители или другие законные представители.

В России предложили возмещать уплаченные несовершеннолетними ИП налоги Предполагается, что эти средства молодые предприниматели по достижении 18 лет смогут потратить на образование.

Важно прививать культуру обращения с финансами с юности, отметили в ОНФ, но процесс этот должен происходить под контролем родителей, чтобы защитить подростка от неумения осознавать последствия своего поведения, в том числе финансового. Например, несовершеннолетние, которые становятся жертвами мошенников, не спешат сообщать об этом взрослым, поэтому последние вмешиваются в процесс на стадии, когда может быть уже поздно.

В ответном письме ЦБ за подписью первого зампреда Сергея Швецова отмечено, что регулятор не наделен полномочиями по официальному разъяснению гражданского законодательства, но позиция по этому вопросу содержится. Договор банковского счета не включен в число сделок, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе совершать самостоятельно, указано в документе. Положения пункта 3 статьи 834 ГК РФ о том, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, не предполагают распространения правил о договоре банковского вклада на отношения, связанные с заключением договора банковского счета, сказано в письме Швецова.

Также со ссылками на некоторые статьи и пункты ГК регулятор заключил, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены как самим клиентам, так и их представителям. Кроме того, Центробанк запросил позицию Минпросвещения по вопросам определения объема дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и пределов правомочий их законных представителей, указано в письме.